Premio Numeri Uno – Città di Sanremo ad Arisa e a Patty Pravo alla carriera

Il Premio Numeri Uno – Città di Sanremo 2026 è stato attribuito a Arisa, mentre il prestigioso premio alla carriera è stato conferito a Patty Pravo.

La cerimonia di premiazione, ideata da Pippo Baudo nel 2014, si terrà lunedì 23 febbraio, alla vigilia del 76° Festival di Sanremo (che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio). L’evento avrà luogo al Gran Galà della Stampa, organizzato presso il Victory Morgana Bay.

Durante la serata, saranno assegnati anche quattro premi “Dietro Le Quinte” a personalità che si sono distinte nel panorama musicale e culturale.

I premiati di quest’anno sono: Piero Cassano, autore, compositore e fondatore dei Matia Bazar; Daniele Mignardi, esperto di comunicazione e fondatore della Promopressagency, che anche quest’anno collabora con il Festival e con il direttore artistico Carlo Conti; Gessica Giglio, responsabile della comunicazione di numerosi artisti in gara, con il suo omonimo studio; e l’avvocato Leopoldo Lombardi, consulente legale di molti artisti e case discografiche.

Madrina dell’evento sarà Elisabetta Gregoraci, mentre la conduzione è affidata a Marino Bartoletti e Luana Ravegnini. La giuria che ha selezionato i vincitori del premio è composta da Dario Salvatori, Simona Sala, Paola Pezzolla, Giorgiana Cristalli, Roberto Alessi e Franco Fasano.

Nel corso della serata, sarà anche presentato il libro “Da Sanremo a Sanremo”, un diario che racconta l’anno dei 29 cantanti che hanno partecipato all’ultima edizione del Festival, curato da Claudio Gambaro. I premi, infine, sono stati realizzati dall’orafo Michele Affidato.

ANSA