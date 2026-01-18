Laurito, ‘con Arbore divertimento e amore per Napoli’

In vista dell’incontro che si terrà giovedì prossimo al Teatro Trianon Viviani di Napoli, Marisa Laurito, storica amica di Renzo Arbore, ha parlato con affetto e ammirazione del popolare artista, sottolineando le sue qualità umane e il suo amore per la città partenopea.

“Renzo non può essere racchiuso in un solo aggettivo”, ha dichiarato Laurito in un’intervista all’ANSA. “È un signore, un uomo elegante, con un’eleganza che viene da dentro, proprio come Luciano De Crescenzo, e come credo anche io. È una persona affettuosa, sempre presente nei momenti difficili, come la morte di Luciano, ma anche nei momenti felici, quando ci uniamo nella risata e nel divertimento”.

Marisa Laurito ha continuato descrivendo Arbore come un uomo che non si ferma mai, sempre appassionato e dedito alla riscoperta della musica e della cultura napoletana.

“Renzo è stato un pioniere nella valorizzazione delle melodie napoletane, ma anche della città e della sua cultura.

È una ‘talent city’, un luogo che ispira e stimola la curiosità e il desiderio di scoprire”, ha aggiunto Laurito, evidenziando il continuo impegno di Arbore nel promuovere Napoli, sia attraverso la musica che attraverso la sua vita quotidiana.

Il legame tra Laurito e Arbore è profondo e duraturo, un’amicizia che si è consolidata nel corso dei decenni. “È una sintonia che dura da 50 anni”, ha spiegato Laurito.

“Renzo è un grande amico, una persona affettuosa. Ieri sera, stanca morta dopo una tappa siciliana della sua tournée ‘Vasame – L’amore è rivoluzionario’, sono andata a casa sua e, guardando un video insieme, abbiamo cominciato a ridere. È scattato il divertimento. Con Renzo, è sempre così”.

Laurito ha anche sottolineato il fascino senza tempo di Arbore, un uomo che continua a conquistare il cuore delle persone. “Oggi ha un’età, ma rimane un signore affascinante”, ha detto. “È buono, serio, elegante, ironico, originale e ha un grande rispetto per le donne.

E poi, non è nemmeno brutto…”. Una personalità che coinvolge e che Marisa Laurito collega anche a un particolare contesto culturale, quello dei ‘napoletani a Roma’.

“Renzo, Luciano e altri amici sono stati la famiglia che ho scelto. Abbiamo sempre trascorso il Natale insieme, anche con le nostre famiglie, uniti dall’amore sconfinato per Napoli. Siamo andati a Roma per lavorare meglio, ma il nostro legame con Napoli non si è mai spezzato”, ha raccontato Laurito con emozione.

L’incontro al Trianon nasce proprio dal desiderio di Arbore di parlare sempre di Napoli, una città che continua a portare nel cuore, nonostante la sua vita professionale lo tenga lontano.

“Renzo è curioso, passa molto tempo su internet e mi manda cose che trova interessanti. Stamattina mi ha inviato una canzone di una ‘posteggia’ napoletana, che conoscevo ma che non è così diffusa.

Ne abbiamo parlato insieme”, ha spiegato Laurito. “Questa è un’occasione voluta da Renzo, e io l’ho colta subito. Entrambi abbiamo Napoli nel cuore”.

ANSA