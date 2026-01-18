Chiorazzo BCC e consiglieri minoranza Bardi e cdx fanno retromarcia sui vitalizi

Prendiamo atto della retromarcia del presidente Bardi e la maggioranza di centrodestra sui vitalizi aspettando che si traduca presto in atti.

Se si fossero ascoltate le minoranze di centrosinistra senza provare il blitz si sarebbero risparmiati tempo e figuracce per la Basilicata e, soprattutto, uno spettacolo non edificante che mina il rapporto tra cittadini e Istituzioni.

Già mercoledì prossimo in prima commissione si chiuda il procedimento che impegna 500.000,00 euro per GAZA, così come già indicato unanimemente dal Consiglio Regionale il 5 agosto e il 18 dicembre 2025, e si proceda con l’utilizzo del fondo alimentato dal taglio delle indennità a fini sociali.

Seguiremo con estrema attenzione l’evolversi del dietrofront del centrodestra nelle sedi opportune, dalle Commissioni al Consiglio.

Le Consigliere e i consiglieri di minoranza:

Alessia Araneo (M5S), Antonio Bochicchio (AVS-PSI-LBP), Angelo Chiorazzo (BCC), Roberto Cifarelli (PD), Piero Lacorazza (PD), Piero Marrese (BP), Viviana Verri (M5S), Giovanni Vizziello (BCC)