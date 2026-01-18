Checco Zalone sceglie Rotonda per festeggiare il record di “Buen Camino”

ROTONDA (PZ) – Ha scelto la Basilicata, e in particolare Rotonda, per concedersi qualche giorno di relax nel momento più alto della sua carriera. Checco Zalone ha trascorso la giornata di ieri nel cuore del Parco nazionale del Pollino, mentre il suo ultimo film, Buen Camino, conquistava un traguardo storico al box office nazionale.

Con un incasso complessivo di 68.823.069 euro in soli 24 giorni di programmazione, Buen Camino ha superato il record finora detenuto da Avatar (68.600.000 euro), diventando il film con il maggiore incasso di sempre in Italia. Un risultato straordinario che l’attore e comico pugliese ha celebrato lontano dai riflettori, immerso nella natura lucana.

Zalone è stato avvistato a Piano Pedarreto, dove ha passeggiato lungo i sentieri innevati, attirando l’attenzione di residenti e visitatori. In molti lo hanno fermato per un selfie o un autografo, richieste alle quali l’attore si è mostrato disponibile e sorridente, confermando la sua proverbiale cordialità.

A pranzo, l’artista ha scelto uno dei ristoranti tipici del paese, “A Rimissa”, dove ha potuto apprezzare le eccellenze gastronomiche locali. A raccontarlo è lo chef Giuseppe Franzese, conosciuto da tutti come “Ciack”.

«È stato un piacere fargli conoscere e assaporare i sapori autentici del nostro territorio – ha spiegato Franzese –. Ha apprezzato i nostri antipasti, in particolare la zuppa di cicoria e fagiolo bianco “poverello”, poi le bruschette e la melanzana rossa sott’olio, due prodotti agricoli di eccellenza della zona, entrambi con Denominazione di Origine Protetta».

Il menù è proseguito con cavatelli fatti in casa con sugo tradizionale di carne, preparato secondo le antiche ricette locali, e spaghettoni freschi con cicoria e peperone crusco, per concludere con un assaggio di carne alla griglia del territorio. «Lo ringraziamo per la visita e per averci scelto», ha concluso lo chef.

La presenza di Checco Zalone a Rotonda rappresenta anche una vetrina importante per il territorio lucano, che ancora una volta si conferma meta apprezzata non solo per la sua bellezza naturale, ma anche per la qualità dell’accoglienza e della sua tradizione enogastronomica.