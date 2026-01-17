Weekend con neve sulle Alpi occidentali, piogge al Nord-Ovest e al Sud

Fine settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili sull’Italia, con nevicate abbondanti sulle Alpi occidentali e precipitazioni irreg associate soprattutto al Nord-Ovest e alle regioni meridionali.

Secondo Lorenzo Tedici, responsabile media di iLMeteo.it, il quadro generale vede temperature superiori alle medie del periodo, in modo più evidente sulle regioni del Centro-Sud.

Nelle prossime ore, spiega l’esperto, sono attese precipitazioni deboli e intermittenti su Nord-Ovest, Toscana e Sardegna, mentre le Alpi occidentali torneranno a imbiancarsi con le prime nevicate.

Durante il fine settimana le nevicate continueranno sulle Alpi occidentali, con intensità a tratti moderata o forte. Piogge più organizzate interesseranno Piemonte e Liguria, mentre fenomeni localmente diffusi sono previsti anche sulle Isole Maggiori e lungo il settore ionico meridionale. “In sintesi – osserva Tedici – il tempo risulterà spesso perturbato al Nord-Ovest e al Sud, mentre sul resto del Paese non mancheranno momenti di variabilità e schiarite”.

Nel corso di quattro giorni sono previsti accumuli nevosi molto rilevanti sulle Alpi occidentali: alle quote più elevate si potrebbe superare il metro di neve fresca, con valori medi di 40–50 centimetri intorno ai 1500 metri, soprattutto in Piemonte. Un quadro favorevole per le località sciistiche, ma resta alta l’attenzione per il rischio valanghe, in aumento: sconsigliate quindi le escursioni fuori pista.

Tra lunedì e martedì, infine, è previsto un deciso peggioramento con venti molto forti e mare agitato fino a condizioni estreme tra la Sicilia orientale e la Calabria ionica.

Previsioni nel dettaglio

Sabato 17

Nord: precipitazioni su Piemonte, Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna, neve sulle aree montane.

precipitazioni su Piemonte, Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna, neve sulle aree montane. Centro: tempo in gran parte stabile.

tempo in gran parte stabile. Sud: piogge sulle regioni ioniche e sulle Isole Maggiori.

Domenica 18

Nord: ancora piogge su Piemonte, Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna, con neve in montagna.

ancora piogge su Piemonte, Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna, con neve in montagna. Centro: nuvolosità irregolare, locali piogge sul settore marchigiano.

nuvolosità irregolare, locali piogge sul settore marchigiano. Sud: rovesci e piogge sulle zone ioniche e sulle Isole Maggiori.

Tendenza: fase di marcato maltempo al Sud, con precipitazioni intense, venti di Scirocco in rinforzo e mareggiate diffuse.

ANSA