Taranto, sequestrati oltre due quintali di carne non idonea alla vendita

Proseguono i controlli dei Carabinieri del NAS nelle attività del settore alimentare della provincia di Taranto. Nel corso delle ispezioni, i militari hanno sequestrato più di due quintali di alimenti di origine animale risultati non conformi alle normative igienico-sanitarie.

Nel dettaglio, in un’azienda di lavorazione delle carni sono stati rinvenuti circa 200 chili di carne di vitello, ovino e pollame già sezionata e conservata in una cella frigorifera insieme ad altri prodotti regolari, ma con termini di scadenza superati.

In un secondo controllo, effettuato presso un esercizio di vendita al dettaglio, sono stati invece individuati circa 60 chili di carne bovina pronta per la commercializzazione, completamente priva delle indicazioni obbligatorie sulla tracciabilità.

Secondo quanto emerso, la vendita dei prodotti avrebbe potuto comportare seri rischi per la salute dei consumatori. Gli alimenti sono stati pertanto sottoposti a sequestro amministrativo e i titolari delle due attività segnalati alle autorità competenti. Le sanzioni comminate ammontano a diverse migliaia di euro.