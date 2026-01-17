Commercialisti di Taranto: Vizzarro riconfermato presidente per il quadriennio 2026-2030

Taranto. Si sono concluse le elezioni del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto.

Con una percentuale di voto del 60% il dott. Francesco Vizzarro, presidente uscente, è stato riconfermato alla guida del Consiglio dell’Ordine tarantino per i prossimi 4 anni, quadriennio 2026-2030.

Vizzarro nel corso del trascorso mandato, e sempre unitamente ai suoi colleghi del direttivo, ha lavorato per raggiungere obiettivi specifici, tra i quali: impegno nei confronti dei giovani commercialisti, sviluppo della professione, lavoro con gli stakeholders del territorio per la definizione di cammini e protocolli finalizzati allo sviluppo del territorio e molto altro.

Quando è arrivato il momento di pensare al cammino futuro dell’ ordine ha proposto una lista unica, compatta, che potesse rappresentare tutti gli iscritti dando un forte segnale di unità, sia all’interno della compagine dei commercialisti che all’esterno, alla Città tutta.

E’ nata così “Uniti per la professione”, lista che ha eletto come Presidente: Francesco Vizzarro, e nel Consiglio: Franca Todaro, Martino Semeraro, Barbara Lomartire, Pietro Cagnazzo, Aureliana Acquaviva, Arcangela Vinci, Gennaro Gisonda, Gianmaria Zilio, Ciro Alabrese e Michele Occhinegro.

Collegio dei revisori: Fabio Rizzo, Carla Macripò e Fabrizia Coda. Comitato Pari Opportunità: Stefania Talò, Veronica Cuscela, Fabio Boccuni, Immacolata Grassi, Francesco Trani e Enrico Enriquez.

I commercialisti di Taranto propongono un percorso che li pone in una posizione adatta ad affrontare sia il contesto attuale sia le sfide del prossimo futuro, valorizzando l’esperienza, la competenza, la capacità di innovazione e lo spirito di servizio che li contraddistinguono.

“Ringrazio tutti i colleghi che hanno nuovamente riposto fiducia nella mia persona ed in particolare tutti i membri del Consiglio uscente, con il quale ho condiviso battaglie, speranze, progetti, sacrifici.

A loro dico grazie per essere stati presenti, attenti, partecipi, per aver operato nel rispetto delle competenze e della qualità dei rapporti personali.

Sono felice di aver contribuito a questo nuovo cammino, condiviso anche dalle OO.SS.: AIDC, ANC e UGDCEC, e auguro alla mia nuova squadra buon lavoro; saremo certamente in grado di affrontare, come abbiamo sempre fatto in qualità di professionisti certificati, le sfide del contesto, sia nazionale che locale”.