ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA: BILANCIO POSITIVO DELLE ATTIVITÀ 2025

Nel corso della stagione 2025, la quarta verso il pieno conseguimento della ICO, l’Orchestra Sinfonica di Matera si è esibita con una compagine che è giunta fino a 54 elementi, una formazione che consente l’esecuzione di un repertorio vastissimo, capace di spaziare dalla grande musica classica alla produzione contemporanea, fino alle colonne sonore e ai progetti di contaminazione musicale.

Una versatilità che ha rappresentato uno dei punti di forza della programmazione, contribuendo ad ampliare e diversificare il pubblico.

Si è svolta questa mattina, sabato 17 gennaio 2026, presso la sede della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera in via Ridola n. 60, la conferenza stampa di consuntivo delle attività estive e autunnali 2025 dell’Orchestra Sinfonica di Matera.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti la Presidente della Fondazione, Gianna Racamato, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Direttore artistico dell’Orchestra, Maestro Saverio Vizziello.

Nel corso della conferenza è stato tracciato un bilancio ampiamente positivo di un anno di intensa attività artistica, produttiva e organizzativa, che ha ulteriormente consolidato il ruolo dell’Orchestra Sinfonica di Matera nel panorama culturale cittadino e regionale.

Particolare rilievo è stato dato alle audizioni svolte nel mese di giugno 2025, che hanno registrato 135 partecipanti, provenienti non solo dall’Italia ma anche dall’estero (Venezuela, Ucraina, Polonia, Serbia, Spagna e Portogallo). Le audizioni hanno riguardato flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone, strumenti a percussione, violino, viola, violoncello, contrabbasso e timpani.

I numeri della stagione concertistica 2025

Nel corso del 2025 l’Orchestra Sinfonica di Matera ha realizzato complessivamente 33 concerti, così articolati:

· 8 concerti nei comuni della Provincia di Matera (Montalbano Jonico, Montescaglioso, Rotondella, Nova Siri, Miglionico, Pomarico, Pisticci, Bernalda);

· 4 concerti per le scuole a Valsinni;

· 4 concerti per le scuole a Matera;

· 2 concerti a Ginosa (TA);

· 1 concerto a Gorizia;

· 1 concerto a Foggia;

· 13 concerti a Matera presso l’Auditorium Raffaele Gervasio.

Il numero degli spettatori paganti ha raggiunto quota 4.800, mentre l’impatto occupazionale è stato particolarmente significativo, con oltre 3.000 giornate lavorative retribuite, equivalenti a più di 4.500 giornate contributive.

La Stagione Concertistica 2025 dell’Orchestra Sinfonica di Matera ha lanciato un messaggio chiaro: valorizzare i giovani e costruire il futuro della musica. In questa prospettiva, il concerto inaugurale “Giovani Talenti” è stato molto più di un appuntamento sinfonico: una vera e propria dichiarazione d’intenti che ha posto al centro della scena le nuove generazioni di musicisti, affiancandole a un contesto orchestrale di alto profilo.

La Quarta Stagione Concertistica Autunno–Inverno 2025 ha registrato una risposta di pubblico particolarmente positiva e ha visto la partecipazione di solisti e direttori di primo piano della scena musicale nazionale e internazionale. Tra i protagonisti figurano, tra gli altri, Donato Renzetti, Alexander Lonquich, Giovanni Sollima, Daniele Agiman, Pasquale Corrado, Manuela Ranno, Pietro Mianiti, Michele Nitti, Giulio D’Orazio e lo stesso Saverio Vizziello.

Accanto ai direttori, si sono esibiti solisti di grande prestigio come Giovanni Sollima (violoncello), Alexander Lonquich (pianoforte), Matteo Pierro (pianoforte), Simone Spadino (violino), Valentina Coladonato (soprano), Antonio Rugolo (chitarra) ed Ermanno Calzolari (contrabbasso), contribuendo a una stagione di altissimo livello artistico.

«I risultati presentati oggi – ha dichiarato la Presidente Gianna Racamato – attestano in modo chiaro come l’Orchestra Sinfonica di Matera rappresenti una realtà culturale stabile e strategica per il territorio, in costante crescita sia sotto il profilo artistico sia sotto quello organizzativo ed economico.

L’Orchestra svolge un ruolo pubblico fondamentale: produce cultura di qualità, genera occupazione qualificata e contribuisce in maniera concreta allo sviluppo sociale e culturale della comunità.

Particolare attenzione è rivolta ai giovani musicisti, nei quali investiamo con continuità, offrendo percorsi di formazione, professionalizzazione e inserimento lavorativo, nella consapevolezza che sostenere le nuove generazioni significa costruire il futuro della musica e rafforzare il tessuto culturale della Basilicata.

Il nostro impegno è quello di garantire alla città di Matera e alla regione una proposta artistica di alto profilo, capace di dialogare con le istituzioni, con il pubblico e con il sistema culturale nazionale, valorizzando al contempo le risorse e le eccellenze del territorio».

Il Direttore artistico Maestro Saverio Vizziello ha aggiunto: «La Quarta Stagione Autunno–Inverno 2025 ha rappresentato un ulteriore passo avanti nel percorso di maturazione dell’Orchestra. Aprire, inoltre, la stagione con “Giovani Talenti” ha significato affermare con forza la nostra visione: un’Orchestra che guarda avanti, che dialoga con le nuove generazioni e che, grazie a una formazione di 54 musicisti, può affrontare un repertorio ampio, dal grande sinfonismo classico alla musica contemporanea e alle colonne sonore».

Nel corso della conferenza sono stati infine anticipati i principali indirizzi artistici della prossima stagione concertistica, nel segno della continuità, della qualità e di un ulteriore rafforzamento del ruolo dell’Orchestra Sinfonica di Matera come presidio culturale del territorio.

Informazioni sulla Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera:

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera organizza e promuove le attività dell’Orchestra Sinfonica di Matera. Partecipata da Comune di Matera, Provincia di Matera e Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera che ne sostengono le attività.

A queste istituzioni si aggiungono: il Ministero della Cultura che ha ammesso l’Orchestra al percorso per il riconoscimento quale ICO Istituzione Concertistica Orchestrale e la sostiene attraverso il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (Fnsv) e la Regione Basilicata, che la sostiene con fondi regionali.

La stagione concertistica autunno inverno 2025 si è svolta con la direzione artistica del Maestro Saverio Vizziello.