La Rinascita Lagonegro fa tappa a Cantù: la presentazione del match

CASNATE CON BERNATE (CO) – Domani pomeriggio (ore 16.00), la Rinascita Volley Lagonegro torna in campo per dare il via a una delle settimane più intense della stagione.

La trasferta in Lombardia contro la Campi Reali Cantù, seconda giornata di ritorno della regular season di serie A2 Credem Banca, rappresenta infatti il primo di tre appuntamenti ravvicinati lontano da Villa d’Agri, in un passaggio cruciale che richiede massima attenzione e capacità di restare concentrati.

L’energia che accompagna il gruppo guidato da coach Waldo Kantor è quella lasciata in eredità dal successo di una settimana fa contro Prata di Pordenone. Battere la capolista non è stato soltanto un risultato di prestigio, ma un ulteriore segnale di crescita e maturità. Una vittoria che ha permesso a capitan Fortunato e compagni di rafforzare il sesto posto in classifica con 22 punti e che ha consolidato tutte quelle certezze costruite nel girone di andata, dentro e fuori dal campo.

L’AVVERSARIO – La formazione allenata da Alessio Zingoni, invece, si presenta all’appuntamento con una graduatoria che la vede fanalino di coda con 8 punti, frutto di tre vittorie e undici sconfitte. L’ultima battuta d’arresto è arrivata una settimana fa in Campania contro la Virtus Aversa, ma il percorso dei lombardi racconta anche altro. Nel girone d’andata, infatti, Cantù è riuscita a ribaltare pronostici importanti: il successo interno al tie-break contro Prata del 28 dicembre e la vittoria esterna di una settimana prima, sempre al quinto set, sul campo di Brescia sono lì a ricordare che si tratta di una squadra capace di esprimere un livello alto quando trova ritmo e fiducia. L’ex di giornata Federico Bonacchi è il regista di un sestetto completato dall’opposto Gaetano Penna (254 punti in stagione), dalle bande Luka Tadic e Matteo Meschiari, dai centrali Gabriele Maletto e Nicola Candeli e dal libero Luca Butti. Zingoni fa rientrare spesso nelle rotazioni i giovani Gioele Taiwo (centrale, classe 2006) e Nikolaj Ivanov (schiacciatore, anche lui del 2006).

UN GIRONE FA – All’andata, lo scorso 26 ottobre, la Rinascita si impose con un netto 3-0, regalandosi il primo hurrà stagionale. Diego Cantagalli fu il top scorer con 15 punti, mentre dall’altro lato da sottolineare la prova del collega di reparto Gaetano Penna con 12 palloni messi a terra.

PAROLA AL COACH – Waldo Kantor ha analizzato la fase che sta vivendo la squadra sta vivendo e il tipo di gara che si prospetta: “Ogni partita deve lasciarci qualcosa, sia quando vinciamo sia quando perdiamo. Dalla gara contro Prata di Pordenone abbiamo imparato che se riusciamo a esprimerci al nostro miglior livello, possiamo competere con chiunque e giocarcela alla pari contro tutte le squadre del campionato. Questo deve essere un insegnamento importante anche in vista della trasferta di domani. Affronteremo una buona squadra, pienamente all’altezza di questa categoria, che in casa sa farsi valere come ha già dimostrato. Se non scenderemo in campo con la massima attenzione e intensità, sarà difficile portare a casa un risultato positivo. Dovremo essere concentrati e consapevoli delle difficoltà che ci attendono, ma allo stesso tempo fiduciosi nei nostri mezzi. La settimana di lavoro è iniziata mettendo subito alle spalle la vittoria con Prata: abbiamo lavorato con grande impegno e dedizione, come sempre, e l’obiettivo è dare continuità alle buone sensazioni viste in allenamento anche domani. Ci aspetta una partita complicata, come tutte in questo campionato, ma non impossibile. Servirà tirare fuori la nostra miglior versione per fare una grande prestazione e giocarcela fino in fondo”.

IL PUNTO DI VISTA DI CANTAGALLI – A fargli eco bomber Diego Cantagalli, che ha sottolineato l’importanza dell’atteggiamento e della gestione di una settimana così impegnativa: “Negli ultimi giorni si è respirato un clima davvero positivo: allenamenti intensi, concentrazione alta e la voglia di continuare su questa strada. Sappiamo però che Cantù sarà una trasferta delicata. È una squadra che in casa sa farsi valere e non possiamo permetterci cali di attenzione. Servirà la stessa aggressività, la stessa compattezza vista domenica scorsa, perché ogni partita in questo campionato nasconde delle insidie. In più, Cantù sarà solo l’inizio di un trittico molto impegnativo, con tre gare in una settimana lontano da casa, tra cui la Coppa Italia. Per questo sarà fondamentale partire bene, gestire le energie e rimanere mentalmente solidi. Il gruppo sta bene e siamo pronti ad affrontare questa fase con personalità e fame”.

Come sottolineato all’inizio, subito dopo Cantù il calendario propone un’accelerazione importante. Mercoledì sera i biancorossi saranno impegnati a Ravenna con la Consar nel quarto di finale a gara unica della Del Monte® Coppa Italia, un appuntamento storico che rappresenta uno dei momenti più sognati e attesi della stagione. Pochi giorni più tardi, sabato, sarà la volta della trasferta contro la Gruppo Consoli Sferc Brescia per la terza giornata di campionato, contro una delle formazioni più attrezzate del torneo.

Un trittico che metterà alla prova resistenza fisica e mentale, e che rende fondamentale partire con il piede giusto già domani pomeriggio.

Campi Reali Cantù–Rinascita Lagonegro sarà visibile gratuitamente, come di consueto, su DAZN.