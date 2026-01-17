Consigliere Sassone FI : smottamento in contrada Fossi famiglie isolate, sopralluogo lunedì 19 mattina con Assessore Cupparo

La situazione di isolamento nella quale versano le famiglie che abitano in contrada Fossi, frazione del comune di Senise, suscita da qualche giorno la preoccupazione di molti.

A causa dell’ennesimo smottamento la strada secondaria che collega abitazioni e attività agricole della contrada è stata chiusa dal comune di Senise con uno sbarramento.

Della vicenda si è interessato il consigliere comunale di FI Nicola Maria Sassone che, pur essendo esponente della minoranza, si è interfacciato con le istituzioni regionali per contribuire a dare soluzione al problema.

“Informato dai residenti della situazione in cui versa la contrada Fossi -dichiara Sassone- sin da subito mi sono attivato ed ho informato l’assessore regionale Francesco Cupparo dello stato attuale, il quale ha immediatamente dato la propria disponibilità a intervenire come rappresentante istituzionale del territorio e si è impegnato a dialogare con il commissario per il dissesto idrogeologico della Regione Basilicata dottor Gianmarco Balsi.”

Già lunedì prossimo 19 gennaio alle ore 10:30, infatti, il commissario sarà presente sul posto, insieme all’assessore Cupparo e ad al consigliere Sassone per individuare soluzioni idonee per la viabilità, oggi in condizioni di emergenza.

“Desidero ringraziare l’assessore per l’immediata disponibilità ad attivarsi -dichiara ancora Sassone- e il Commissario Balsi che nonostante i suoi impegni già lunedì sarà in loco.”

Di tutto ciò, ci informa il consigliere comunale, è stato informato anche il sindaco di Senise.