CRONACA
Policoro e Tinchi, nuovi servizi sanitari: inaugurazioni lunedì 19 gennaio
Doppio appuntamento lunedì 19 gennaio per il potenziamento dei servizi sanitari nel territorio materano.
Alle ore 11.00 è in programma l’inaugurazione del nuovo servizio di dialisi presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro, mentre alle ore 12.00 si terrà la cerimonia di riapertura della farmacia dell’ospedale di Tinchi.
A darne notizia è la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria di Matera, che prosegue così il percorso di rafforzamento e riqualificazione delle attività sanitarie locali, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza ai cittadini.
Alle inaugurazioni sarà presente l’assessore della Regione Basilicata con delega alla Salute, alle Politiche per la persona e al PNRR, Cosimo Latronico.