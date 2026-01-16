Morto Tony Dallara, da Come prima a Romantica

Il panorama musicale italiano saluta Tony Dallara, scomparso all’età di 89 anni dopo un periodo di degenza in un ospedale di Milano.

Artista simbolo della canzone melodica del dopoguerra, Dallara ha lasciato un segno profondo nella storia della musica leggera italiana grazie a brani diventati intramontabili come Come prima e Romantica.

Proprio con Romantica conquistò il Festival di Sanremo nel 1960, condividendo la vittoria con Renato Rascel.

All’anagrafe Antonio Lardera, era nato a Campobasso il 30 giugno 1936, ma aveva trascorso gran parte della sua vita e della sua formazione artistica a Milano, città che ne ha accompagnato la crescita personale e professionale.

Con la sua voce intensa e riconoscibile, Tony Dallara resta una figura centrale di un’epoca che ha segnato profondamente la canzone italiana.

ANSA