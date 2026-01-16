Moby annuncia il suo nuovo album Future Quiet

Moby ha annunciato l’uscita del suo ventitreesimo album in studio, intitolato Future Quiet, disponibile dal 20 febbraio per l’etichetta BMG.

In anteprima, l’artista ha diffuso il brano portante del progetto: una rilettura del celebre When It’s Cold I’d Like to Die, tornato alla ribalta grazie alla serie Stranger Things, realizzata in collaborazione con Jacob Lusk, voce principale dei Gabriels.

Future Quiet rappresenta una nuova tappa nel percorso creativo di uno dei nomi più longevi e influenti della musica elettronica contemporanea.

Il disco si compone di undici tracce che spaziano dal pianismo minimale di ispirazione moderna a atmosfere ambient profonde e avvolgenti, arricchite da diversi interventi vocali.

Al centro del lavoro c’è una riflessione sul contrasto tra l’iperconnessione della vita attuale e il bisogno sempre più urgente di calma e sospensione.

“Future Quiet è, prevedibilmente, un album silenzioso”, racconta Moby. “Amo l’eccesso e l’intensità sonora, ma più il mondo diventa caotico e assordante, più sento il bisogno di rifugiarmi nel silenzio, sia come ascoltatore sia come autore.

Questo disco è pensato come un luogo sicuro. Viviamo in una realtà che ci sollecita senza sosta: il mondo grida, gli schermi gridano, le persone gridano.

Per difenderci da questo rumore costante abbiamo bisogno di spazi protetti. Future Quiet nasce con questo intento. Per me, scriverlo e registrarlo è stato un riparo; spero che lo sia anche per chi lo ascolterà”.

ANSA