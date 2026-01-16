Meloni incontra Takaichi, crediamo molto nell’alleanza Italia-Giappone

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso grande soddisfazione per la visita ufficiale in Giappone, ricordando il primo contatto avvenuto a Johannesburg e i successivi colloqui telefonici che hanno preceduto l’incontro di Tokyo.

Nel corso dell’apertura del faccia a faccia con la premier giapponese Sanae Takaichi, presso il Kantei, Meloni ha sottolineato come questa rappresenti la terza missione in Giappone dall’inizio del suo mandato, una scelta tutt’altro che casuale.

«Ogni visita – ha spiegato – testimonia quanto l’Italia creda profondamente in questo rapporto, nella collaborazione reciproca e nel legame di amicizia che unisce i nostri Paesi».

La premier ha ripercorso le tappe principali del dialogo bilaterale: dalla prima visita, durante la quale Italia e Giappone hanno rafforzato i rapporti elevandoli a partenariato strategico, al successivo incontro in occasione del G7 di Hiroshima, che ha permesso di definire un Piano d’azione triennale 2024-2027, con obiettivi precisi e scadenze rispettate.

In questa nuova occasione, Meloni ha evidenziato un ulteriore passo avanti, annunciando l’innalzamento delle relazioni a partenariato strategico speciale, ricordando anche di essere il primo leader europeo a visitare il Giappone dopo l’insediamento di Takaichi.

La visita assume inoltre un valore simbolico particolare, poiché coincide con il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, a conferma di un legame storico solido, continuo e duraturo.

L’incontro è stato anche un momento di confronto sui principali dossier internazionali: dalle crisi globali in corso all’impegno condiviso per una pace equa e duratura in Ucraina, dal sostegno alla stabilizzazione del Medio Oriente fino alla tutela della sicurezza nell’area Indo-Pacifica.

A conclusione della giornata, la premier giapponese ha accolto la delegazione italiana con un pranzo ufficiale presso la residenza del primo ministro, in segno di amicizia e cooperazione tra i due Paesi.

ANSA