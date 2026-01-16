Madonna incita i manifestanti in Iran: ‘Tenete duro’

Durante il suo soggiorno di vacanza in Marocco, Madonna ha rivolto il pensiero a chi in Iran sta affrontando una battaglia considerata fondamentale per il futuro del Paese, sottolineando il coraggio di chi è disposto a rischiare la vita pur di difendere i propri ideali.

Attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, la popstar ha espresso apertamente il suo sostegno ai manifestanti iraniani, denunciando le restrizioni e la repressione delle libertà personali.

Secondo l’artista, quanto sta accadendo in Iran rappresenta uno stimolo a riflettere sul valore delle libertà di cui gode nella sua vita quotidiana.

«È arrivato il momento», scrive Madonna, invitando alla resistenza e alla determinazione. «Non mollate. Sono al fianco del popolo iraniano. Aiutate a far sentire la loro voce. Un Iran libero».

ANSA