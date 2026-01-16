Guè si prende la vetta con Fastlife 5

Debutto fulminante in vetta alle classifiche per il quinto capitolo di Fastlife, storico mixtape firmato da Guè, che torna protagonista a vent’anni dalla nascita del progetto. Fastlife 5: Audio Luxury guida sia la graduatoria degli album più acquistati della settimana sia quella dedicata ai formati fisici – cd, vinili e musicassette – secondo i dati Fimi/Niq.

Il nuovo lavoro, realizzato con la produzione di Cookin Soul, celebre beatmaker di Valencia, conquista il primo posto della top ten, superando Trauma, l’ultimo album di Tony Boy.

Sul gradino più basso del podio si conferma uno dei nomi dominanti del 2025: Olly. Con Tutta vita sempre, il cantautore ligure, fresco vincitore del Festival di Sanremo, continua a collezionare successi dopo aver già guidato la classifica degli album più venduti dell’anno.

Appena fuori dai primi tre troviamo Tony Colombo, che esordisce con Predestinato, un progetto che intreccia destino ed emozioni, raccontando in ogni traccia una sfumatura personale del suo percorso artistico. L’album è arricchito dalla collaborazione di musicisti di fama internazionale come Steve Ferrone, Phil Palmer, Maurizio Fiordiliso e BDOG, attuale batterista di Jovanotti.

Sale invece di sei posizioni Achille Lauro, che con Comuni Mortali si piazza al quinto posto, precedendo Geolier, in lieve flessione con Dio lo sa – Atto II, stabile però da ben 84 settimane nelle zone alte della classifica. A seguire si collocano Ernia con Per soldi e per amore e Artie 5ive con La Bellavita.

A completare la top ten figurano Annalisa, unica presenza femminile, con Ma io sono fuoco, e i Pinguini Tattici Nucleari, unica band tra i primi dieci anche nelle classifiche annuali, con Hello World.

Sul fronte dei singoli, invece, il primo posto va al successo globale di Djo, End of Beginning, che continua a dominare le piattaforme di ascolto.

