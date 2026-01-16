Basilicata dati Lea del 2023, noti e analizzati

“I dati relativi ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 2023 sono noti e fanno riferimento al monitoraggio ufficiale del Ministero della Salute attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia e le analisi della Fondazione Gimbe, pubblicato nel mese di settembre 2025.

Su questo quadro la Regione Basilicata lavora da tempo, assumendo le criticità emerse come base di analisi e di intervento”, dichiara l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico.

“Le evidenze del monitoraggio LEA 2023 sono state valutate e hanno orientato scelte organizzative e azioni di rafforzamento dei servizi, in particolare nell’ambito dell’assistenza territoriale e della prevenzione, in coerenza con la programmazione sanitaria e con le risorse disponibili.

Il recente contributo della Fondazione GIMBE si inserisce nel dibattito nazionale sul Disegno di Legge per la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e sul tema dell’autonomia differenziata.

Si tratta di un’analisi di carattere generale, basata su dati consolidati, che non introduce nuove valutazioni specifiche sul sistema sanitario lucano.

È fondamentale mantenere un rapporto trasparente con i cittadini, fondato su dati ufficiali e su una corretta contestualizzazione delle informazioni senza accedere a narrazioni rassicuranti e senza tuttavia, tendere a logiche puntualmente svilenti.

L’obiettivo – conclude l’assessore – resta il miglioramento progressivo della qualità e dell’accessibilità dei servizi sanitari, attraverso un lavoro continuo e misurabile, orientato ai bisogni reali delle persone”.