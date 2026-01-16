Al via a Milano la prima Men’s Fashion Week ‘olimpica’

Milano accende i riflettori sulla prima edizione della Men’s Fashion Week ispirata ai valori e all’immaginario dei Giochi Olimpici.

Il calendario della manifestazione è stato eccezionalmente riprogrammato rispetto alle consuete tempistiche, in vista dell’avvicinarsi di Milano Cortina 2026.

Il grande appuntamento sportivo diventa così anche il filo conduttore della campagna di comunicazione della settimana della moda maschile, che da giorni anima la città con installazioni e richiami visivi, arricchiti da pezzi storici provenienti dal Museo Olimpico di Losanna.

La rassegna, dedicata alle collezioni uomo autunno/inverno 2026-27, propone complessivamente 76 eventi, tra passerelle tradizionali, format digitali e presentazioni.

L’apertura è affidata al ritorno di Zegna sulle scene milanesi, dopo la sfilata della scorsa edizione a Dubai, e al debutto in calendario di Ralph Lauren, tra i nomi internazionali che fanno il loro ingresso quest’anno insieme a Domenico Orefice e Victor Hart.

Dopo una pausa, rientra nel programma anche Dsquared2, con show e festa serale. Sul versante delle presentazioni tornano invece marchi consolidati come Stone Island, K-Way e Ferragamo.

Resta centrale l’attenzione verso i talenti emergenti, ospitati negli spazi della Fondazione Sozzani, dove sfileranno e presenteranno le loro proposte brand come David Catalan, Domenico Orefice, Miguel Vieira, Pronounce e Simon Cracker, accanto a nuove realtà creative, tra cui Marcello Pipitone.

Numerosi gli appuntamenti che rendono omaggio ai Giochi Invernali: da EA7 Emporio Armani, che ha organizzato un evento speciale in boutique dedicato a Milano Cortina 2026, di cui è fornitore ufficiale, fino a K-Way, che insieme a Vogue e GQ firma “Montagna Milano: The Alpine Club in Town”, un’iniziativa di tre giorni aperta al pubblico e ispirata allo spirito olimpico.

Tra una sfilata e l’altra, la moda dialoga anche con l’arte e la storia grazie alla mostra “The Gentleman – Stile e gioielli al maschile”, visitabile gratuitamente a Palazzo Morando. L’esposizione, attraverso capi d’epoca, documenti storici e creazioni originali, invita a riscoprire il valore culturale e simbolico dell’ornamento maschile, spesso marginalizzato nel racconto della moda.

«Con The Gentleman – Stile e gioielli al maschile, Palazzo Morando ribadisce la propria vocazione come spazio di riflessione sulla storia del costume e della moda quali chiavi di lettura della società contemporanea», spiega l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. «La mostra, inaugurata in concomitanza con la Milano Fashion Week Uomo 2026, esplora un tema ancora poco indagato, restituendo all’ornamento maschile la sua ricchezza storica, simbolica e culturale».

Il percorso espositivo segue un criterio cronologico, accompagnando il visitatore nell’evoluzione del gioiello e degli accessori maschili dal Settecento fino ai giorni nostri.

