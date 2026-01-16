Accoltellamento a scuola, gravissimo studente di 18 anni

Un ragazzo di 18 anni si trova in pericolo di vita dopo essere stato accoltellato all’interno di una scuola della Spezia.

L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 11, nei locali dell’istituto professionale “Domenico Chiodo”. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato ferito al fianco da un coetaneo, presumibilmente al termine di una lite.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente critiche, soprattutto a causa di una grave emorragia.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa e il personale sanitario del 118, che hanno prestato le prime cure prima di disporre il trasferimento immediato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea, dove il ragazzo è stato ricoverato nella shock room.

Nell’istituto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e le responsabilità dell’accaduto.

ANSA