A Matera “Liga Experience – Teatri 2026”: i Sopravvissuti e Sopravviventi in scena all’Auditorium Gervasio

Un appuntamento imperdibile per gli amanti di Luciano Ligabue e del rock italiano capace di emozionare e raccontare storie che attraversano le generazioni. Venerdì 23 gennaio, alle ore 21.00, l’Auditorium Gervasio di Matera ospiterà “Liga Experience – Teatri 2026”, lo spettacolo teatrale della storica band bitontina “Sopravvissuti e Sopravviventi”, su iniziativa di Basilicata Circuito Musicale.

La formazione – composta da Francesco Pasculli (voce), Gianluca Fallacara (batteria), Gigi Conversation (basso), Alessandro Iacobelli (chitarra) e Nicola Pedone (tastiere) – è l’unica band italiana ad aver conquistato il titolo di miglior tributo a Ligabue, affermandosi da oltre vent’anni come punto di riferimento nel panorama nazionale.

“Liga Experience – Teatri 2026” non è un semplice concerto tributo, ma un progetto pensato appositamente per lo spazio teatrale. Un viaggio emozionale e intimo attraverso oltre trent’anni di canzoni, in cui la musica viene riportata all’essenzialità, al silenzio che amplifica le emozioni e al contatto diretto con il pubblico. I brani di Ligabue vengono riletti in chiave acustica e narrativa, trasformandosi in racconti capaci di creare una connessione profonda tra palco e platea.

Sul palco, la band propone un rock essenziale ma intenso, che alterna ballate profonde ad arrangiamenti rivisitati per valorizzare l’ambiente teatrale. La scaletta attraversa l’intera carriera del rocker di Correggio, dai grandi classici come “Piccola stella senza cielo”, “Certe notti” e “Urlando contro il cielo”, fino a brani meno noti ma particolarmente evocativi, scelti per questo contesto più raccolto. A guidare il pubblico in questo percorso è la voce e l’interpretazione di Francesco Pasculli, capace di coniugare energia, carisma e profondità emotiva, in un equilibrio che nasce dal lavoro corale dell’intera band.

“Liga Experience – Teatri 2026” rappresenta l’ultima produzione dei Sopravvissuti e Sopravviventi, attivi dal 2003 e protagonisti di tournée nazionali e internazionali, con esibizioni anche negli Stati Uniti, in Svezia e in Belgio. Dopo la partecipazione all’edizione 2023 del programma di Rai 1 “Tali e Quali”, anche il tour teatrale 2026 gode del patrocinio Rai e di “Tali e Quali”, conferendo ulteriore prestigio alle città che ospitano le tappe.