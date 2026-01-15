Sopralluogo della Commissione Ambiente a Monte Cotugno il 26 gennaio: l’annuncio di Aldo Mattia (FdI)

La Commissione Ambiente, Territorio, Infrastrutture e Lavori Pubblici della Camera dei deputati sarà in Basilicata lunedì 26 gennaio per un sopralluogo presso la diga di Monte Cotugno, a Senise.

L’iniziativa nasce su sollecitazione di Aldo Mattia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione ed eletto in Basilicata, che ha annunciato la visita con una nota ufficiale.

Al sopralluogo prenderanno parte parlamentari in rappresentanza sia dei gruppi di maggioranza sia di quelli di minoranza. Per l’occasione è in fase di programmazione anche un incontro con i presidenti del Consorzio di bonifica della Basilicata e della società Acque del Sud, con l’obiettivo di fare il punto sullo stato dei lavori che interessano l’invaso.

Secondo quanto spiegato da Mattia, gli interventi in corso — annunciati dal Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica — consentiranno alla diga di aumentare la capacità di invaso di circa 200 milioni di metri cubi rispetto ai livelli attuali.

Un incremento ritenuto strategico per fronteggiare le criticità legate alla disponibilità di risorsa idrica.

Il sopralluogo sarà inoltre l’occasione per ottenere dalla società Acque del Sud un quadro complessivo dei lavori in atto sui bacini idrici della Basilicata e di quelli programmati nei prossimi mesi.

«L’obiettivo — ha sottolineato Mattia — è mettere in campo interventi e strategie di lungo periodo capaci di agevolare la disponibilità di acqua, in particolare per l’uso civile, ma soprattutto per l’irrigazione dei campi, che per gran parte dell’anno vivono grandi difficoltà».

Un’iniziativa che punta dunque a rafforzare la sicurezza idrica del territorio lucano, con un’attenzione particolare al comparto agricolo, tra i più esposti agli effetti della scarsità d’acqua.