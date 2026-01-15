POLITICA

Presidente Mattarella, stampa antidoto contro abusi poteri pubblici e privati

Un’informazione autonoma e responsabile rappresenta uno strumento fondamentale di tutela contro distorsioni, pressioni e interferenze esercitate sia da soggetti pubblici sia da interessi privati.

Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i partecipanti al Seminario di Venezia per la stampa britannica.

Secondo il Capo dello Stato, un giornalismo fondato sull’accurata verifica dei fatti e sulla loro corretta narrazione permette ai cittadini di sviluppare un giudizio libero e consapevole, contrastando opacità, falsità e tentativi di manipolazione dell’opinione pubblica.

