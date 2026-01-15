Presidente Mattarella, in Iran efferato sterminio di manifestanti

«Basta osservare ciò che sta avvenendo in Iran in questi giorni: alla violenza estrema esercitata contro i manifestanti si è affiancato, fin da subito, il tentativo di nascondere i fatti».

Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo al Quirinale davanti ai partecipanti al Seminario di Venezia per la stampa britannica.

Il Capo dello Stato ha sottolineato come le autorità iraniane abbiano cercato sin dall’inizio di limitare la circolazione delle informazioni, ostacolando l’accesso alle fonti, la copertura mediatica delle proteste e la diffusione di notizie sulla repressione e sulle vittime.

Secondo Mattarella, il controllo dell’informazione rappresenta uno degli strumenti principali utilizzati dal regime per impedire che quanto accade nelle piazze diventi di dominio pubblico a livello internazionale.

ANSA