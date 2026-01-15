Harry Styles, il 6 marzo esce il quarto album di inediti
Dopo un’attesa durata quattro anni dall’uscita di Harry’s House, Harry Styles è pronto a riaffacciarsi sulla scena musicale con un nuovo progetto discografico.
Il suo quarto album di brani originali, intitolato Kiss All The Time, arriverà nei negozi e sulle piattaforme digitali il 6 marzo per l’etichetta Occasionally.
Il disco, realizzato con la produzione di Kid Harpoon, è composto da 12 canzoni e segna una nuova fase del percorso artistico del cantautore britannico.
A creare attesa attorno al ritorno di Styles hanno contribuito anche alcune affissioni misteriose apparse negli ultimi giorni in diverse città del mondo.
I cartelloni, con le frasi “We belong together” e “See you very soon”, sono stati interpretati dai fan come un chiaro indizio dell’imminente annuncio ufficiale.
ANSA