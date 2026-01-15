Fantastico Medioevo, in uscita i primi due volumi

Dal prossimo 16 gennaio sono in uscita in libreria e presso i maggiori store online i primi due volumi della collana “Fantastico Medioevo”, 11 libri agili e avvincenti su importanti personaggi, luoghi e vicende della Basilicata, realizzati con gli Editori Laterza nell’ambito del progetto promosso dalla Presidenza della Giunta regionale della Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, con la direzione scientifica del prof. Fulvio Delle Donne.

Una storia di incontri tra popoli, culture e civiltà nel cuore del Mediterraneo; un passato luminoso che parla al presente e orienta il futuro.

Proprio a Delle Donne, professore ordinario all’Università Federico II di Napoli, è affidata l’apertura della collana con il volume “Merli, aquile e falchi. Itinerari tra i castelli di Federico II”, seguito dallo storico del diritto Ortensio Zecchino che racconta di “Melfi 1231. Federico II e l’emanazione della Costituzione”.

Gli altri volumi sono curati da studiosi, scrittori e storici di diversi Atenei italiani, fra cui l’Università degli Studi della Basilicata, a partire dal direttore del Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale, Francesco Panarelli.

La presentazione dell’intera collana, in uscita nel corso del 2026, si terrà sabato 7 febbraio alle ore 10:30 presso il Polo Bibliotecario di Potenza.

Interverranno il presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi, il direttore scientifico e curatore della collana, Fulvio Delle Donne, la direttrice della Fondazione Matera Basilicata 2019, Rita Orlando, l’editore Alessandro Laterza, la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale della Basilicata, Anna Dell’Aquila, il direttore della Biblioteca nazionale di Potenza, Luigi Catalani.

Nel corso dell’anno i volumi saranno presentati nei comuni e negli Istituti di Istruzione Superiore del Vulture-Melfese e Alto Bradano e donati agli studenti.