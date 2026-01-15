Esplosione in un edificio nel comune di Arezzo, tre i feriti

Un forte scoppio si è verificato nel tardo pomeriggio in un edificio a Il Matto, frazione di Arezzo.

Immediato l’allarme al 112.

Sul posto stanno intervenendo vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell’ordine. È stato attivato il piano per le grandi emergenze. Secondo le prime informazioni, l’evento si sarebbe verificato all’interno di una palazzina di due piani. Le strade di accesso alla zona sono state temporaneamente chiuse per consentire le operazioni di soccorso.

Sarebbero tre i feriti coinvolti nel grave incidente, che ha provocato la distruzione di una palazzina su due livelli. I feriti, secondo quanto appreso, sono stati trasportati in ospedale dai soccorritori. Sul posto è stato attivato il piano per le grandi emergenze.

Stando alle prime informazioni, le persone coinvolte non avrebbero riportato traumi gravi: una avrebbe una gamba fratturata, un’altra ferite al volto, mentre la terza risulterebbe pressoché illesa. I vigili del fuoco, intervenuti con squadre provenienti dai comandi di Arezzo, Cortona e da altre sedi, sono al lavoro per le verifiche strutturali e per escludere la presenza di persone sotto le macerie.

Al momento non risultano dispersi, ma la situazione è ancora in fase di accertamento. Restano da chiarire le cause dello scoppio, che avrebbe provocato prima un forte boato, poi un incendio e infine il crollo parziale dell’edificio. Sul luogo dell’accaduto sono tuttora operativi i soccorritori, i carabinieri, la polizia municipale e tutte le componenti coinvolte nel piano di emergenza.

ANSA