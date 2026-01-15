Da domani sigarette più care, aumenti fino a 30 cent a pacchetto

Entrano in vigore da domani, 16 gennaio, i primi aumenti sui prodotti del tabacco stabiliti dalla legge di bilancio.

A inaugurare i rincari è Philip Morris, il gruppo che detiene la quota di mercato più ampia nel nostro Paese, con incrementi che potranno arrivare fino a 30 centesimi per confezione.

Un esempio concreto riguarda le Marlboro, il cui prezzo salirà da 6,50 a 6,80 euro a pacchetto. Gli adeguamenti interesseranno anche sigari e tabacco trinciato, mentre resteranno esclusi i prodotti a tabacco riscaldato, come ad esempio le Terea.

Nei prossimi giorni l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli renderà note le nuove tabelle tariffarie relative a tutte le altre marche. Sul portale dell’Adm sono già consultabili i listini aggiornati, con indicazione dei prezzi in euro al chilogrammo e del relativo incremento per singolo pacchetto.

La Federazione Italiana Tabaccai ha confermato sul proprio sito che i prodotti inseriti nel listino ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli saranno soggetti a una revisione dei prezzi a partire dal 16 gennaio 2026.

Come stabilito dalla manovra finanziaria, il percorso di rialzi proseguirà anche nel 2027 e nel 2028. Per l’anno in corso, il maggior gettito stimato per le casse dello Stato è pari a circa 900 milioni di euro.

ANSA