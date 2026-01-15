Confartigianato Matera sostiene candidatura Policoro Capitale Italiana del Matera e sostiene la “blu economy”

La “blue economy” (economia del mare) in Basilicata rappresenta il 2,1 per cento del Valore Aggiunto regionale e l’1,8 per cento degli occupati.

Lo evidenzia Confartigianato Matera a sostegno della candidatura del Comune di Policoro al titolo di Capitale Italiana del Mare 2026.

Secondo i dati dell’XIII Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare realizzato da Ossermare con Unioncamere, Centro Studi Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne e la Rete dell’Economia del Mare Italiana, i residenti dei comuni costieri nella nostra regione sono circa 73mila a cui aggiungere i 68mila dei comuni limitrofi, con un peso del 7% della popolazione complessiva.

In crescita l’“imprenditoria del mare” con 849 imprese lucane censite (l’1,5 per cento del totale). Confartigianato Matera evidenzia che tra le imprese che operano lungo la costa ionico-metapontina, oltre che quella tirrenica di Maratea, la parte del leone la fanno le 336 ricadenti nell’ambito dei servizi di alloggio e ristorazione (39,9%), seguite dalle 164 aziende facenti parte della filiera ittica (19,5%) e dalle 142 delle attività sportive e ricreative (16,8%).

Per Rosa Gentile Policoro ha un peso centrale nella “blue economy” lucana e sull’economia della costa ionico-metapontina non limitandoci al fattore turistico che comunque rappresenta la prima “ricchezza del mare” per impatto diretto ed indotto.

Ci sono poi i comparti della cantieristica e della pesca che da noi hanno un alto potenziale di crescita. In Basilicata, il settore della pesca conta 666 imprese attive, che impiegano circa 2.900 persone.

Questo rappresenta una piccola parte dell’economia regionale, con un’incidenza dell’1,1% sul totale delle imprese lucane.

Di qui l’impegno di Confartigianato al sostegno della candidatura di Policoro dove ci sono numerose piccole e medie attività del comparto artigiano che operano in tutti i settori più significativi e sono impegnati ad accrescere l’attrattività della città ionica.