Casa Bianca, ‘Rodriguez ha soddisfatto tutte le nostre richieste’

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha dichiarato che l’amministrazione statunitense ritiene di avere un’influenza significativa sulle autorità temporanee del Venezuela guidate da Delcy Rodríguez e che, finora, Washington ha ottenuto quanto richiesto nelle trattative con il governo provvisorio.

Leavitt ha affrontato il tema durante un briefing con i giornalisti, sottolineando che gli Stati Uniti mantengono un rapporto di stretta collaborazione con la leadership venezuelana insediatasi dopo la rimozione dell’ex presidente Nicolás Maduro e che le decisioni delle autorità di Caracas rifletterebbero l’intesa con Washington.

Secondo quanto riferito, il dialogo tra le parti comprende anche aspetti legati alla gestione del petrolio e ad altri impegni concreti presi dalla presidenza ad interim venezuelana, che l’amministrazione statunitense considera in linea con le proprie richieste politiche ed economiche.

