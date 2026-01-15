Basilica di Collemaggio dell’Aquila in 90mila mattoncini Lego

Un’opera monumentale realizzata con i mattoncini Lego porta la firma dell’artista sardo Maurizio Lampis, che in sette mesi di lavoro ha creato una dettagliata riproduzione della basilica di Santa Maria di Collemaggio, uno dei simboli più rappresentativi dell’Aquila.

L’edificio è sede del giubileo annuale della Perdonanza Celestiniana, riconosciuta dal 2019 come Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’Unesco.

Il diorama misura circa 170 centimetri di lunghezza e quasi un metro e mezzo di larghezza ed è composto da 90mila mattoncini Lego. Quella di Collemaggio è la quinta riproduzione di un monumento nazionale realizzata da Lampis, dopo la Fontana di Trevi, Piazza San Marco, la Cattedrale di Trani e Piazza del Plebiscito.

«Il mio obiettivo è realizzare un’Italia in miniatura, riproducendo un monumento per ogni regione, ad eccezione della Sardegna, di cui ho già creato 28 opere», racconta l’artista all’ANSA.

«Riprodurre monumenti mi permette di conoscerne a fondo l’architettura: non utilizzando software, mi piace studiare soluzioni creative per rendere ogni dettaglio il più fedele possibile all’originale».

Un sogno nel cassetto accompagna il progetto: «Mi piacerebbe portare questa basilica direttamente all’Aquila, soprattutto perché la città sarà Capitale italiana della Cultura nel 2026».

Guardando al futuro, Lampis ha già in programma un nuovo lavoro: nel 2026 si dedicherà al Piemonte, regione per la quale ha già individuato il monumento da riprodurre e avviato lo studio preliminare.

ANSA