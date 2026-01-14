Travolto mentre è in bici: muore un 65enne di Melfi. Tre incidenti in poche ore, coinvolto anche un tir

C’è un’altra vittima lucana sulle strade. Un uomo di 65 anni di Melfi, Lello Risolo, ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì in un incidente stradale avvenuto in provincia di Foggia, nel territorio di Ascoli Satriano. L’uomo stava percorrendo in bicicletta la strada provinciale per Sant’Agata di Puglia insieme ad alcuni amici quando, per cause ancora da accertare, è stato investito da un’automobile.

Il conducente del veicolo si è fermato immediatamente, ma nonostante i soccorsi i tentativi di salvare la vita al ciclista si sono rivelati purtroppo inutili.

Nella serata di martedì si sono verificati altri tre incidenti stradali nel Potentino. Il primo intorno alle 19 lungo la Potenza–Melfi, all’altezza di Lagopesole, dove un’autocisterna che trasportava cemento si è ribaltata. Il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato liberato dopo un lungo intervento dei Vigili del fuoco. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all’ospedale San Carlo di Potenza: ha riportato alcune fratture, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

La strada è rimasta chiusa al traffico fino all’una circa della notte. I Vigili del fuoco hanno provveduto allo svuotamento del carico e al successivo recupero del mezzo con un’autogru; la circolazione è poi ripresa a senso unico alternato regolato da semaforo.

Circa mezz’ora più tardi, un secondo incidente si è verificato sul raccordo autostradale di Potenza in direzione Matera, all’altezza di Bucaletto: un’auto si è ribaltata e il conducente ha riportato ferite lievi. Trasportato al San Carlo dal 118, è stato medicato mentre il traffico ha subito forti rallentamenti.

Pochi minuti dopo, sempre nel capoluogo, un’altra vettura si è ribaltata in via Ciccotti per cause in corso di accertamento. Due le persone rimaste ferite: una è stata condotta al Pronto soccorso e giudicata in codice verde, l’altra è stata medicata sul posto e ha rifiutato ulteriori cure.