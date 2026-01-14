Torna in Italia Harry’s magic symphony by Lords of the sound

Il 7 febbraio a Firenze, al Teatro Cartiere Carrara, e il 10 febbraio a Roma, presso l’Auditorium della Conciliazione, si terranno due imperdibili appuntamenti con “Harry’s Magic Symphony by Lords of the Sound”, uno spettacolo straordinario che omaggia la leggendaria saga di Harry Potter.

Questo concerto tributo, estremamente suggestivo e coinvolgente, sarà eseguito dai Lords of the Sound, un’orchestra sinfonica composta da ben 50 musicisti, diretti dal Maestro Yakobenchuk Nazar.

Fondata circa dieci anni fa, l’orchestra si è proposta fin dall’inizio di innovare la tradizionale performance sinfonica, coniugando musica orchestrale, effetti visivi spettacolari e scenografie mozzafiato, per offrire al pubblico un’esperienza unica.

“Harry’s Magic Symphony” è un viaggio immersivo nel mondo magico di J.K. Rowling, dove la musica di John Williams, che ha segnato le avventure di Harry, Hermione e Ron, diventa protagonista. Il concerto trasporterà il pubblico a Hogwarts, tra pozioni, incantesimi, e magici effetti speciali.

Brani iconici come “Hedwig’s Theme”, “Harry’s Wondrous World”, “Nimbus 2000”, e “Fawkes the Phoenix” prenderanno vita, ricreando l’incanto della saga in un modo mai visto prima.

Sul palco, accanto all’orchestra, i personaggi più amati della saga, come Albus Silente, Severus Piton, Harry, Hermione e Ron, rivivono grazie a una spettacolare scenografia, mentre un grande led wall proietta immagini tratte dai film, arricchendo ulteriormente l’esperienza visiva.

Lo spettacolo, infatti, non è solo un concerto ma una vera e propria fusione tra musica, teatro e cinematografia.

La formula di Lords of the Sound, fondata da Andrii Novatorov, è quella di unire il virtuosismo di un’orchestra sinfonica alla spettacolarità visiva, unendo la tradizione musicale con la modernità.

Il loro repertorio include oltre trecento arrangiamenti, che spaziano dalle colonne sonore per il cinema e la TV a quelle per i videogiochi e i grandi successi contemporanei.

In occasione dello spettacolo, ci sarà una premiazione speciale per chi tra il pubblico indosserà il miglior costume a tema Harry Potter, rendendo la serata ancora più coinvolgente e interattiva.

Questa è un’occasione unica per immergersi nel magico mondo delle composizioni di John Williams, il leggendario compositore che presto compirà 94 anni e che ha firmato alcune delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema, da E.T. a Schindler’s List, passando per le serie di Indiana Jones e Star Wars.

Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza magica con “Harry’s Magic Symphony” – un evento imperdibile per tutti i fan della saga e della grande musica sinfonica.

