Polimedica, medici e dipendenti chiedono all’Amministratore Delegato di soprassedere sulle sue dimissioni

Melfi, 14 gennaio 2026 – La Delegazione dei Medici e dei Dipendenti di Polimedica di Melfi rende noto di aver trasmesso all’Amministratore Delegato una richiesta formale di incontro urgente e un messaggio netto di sostegno pieno alla guida aziendale, in una fase che la Delegazione definisce delicata e decisiva per la tenuta dei servizi e per la tutela dei lavoratori e dei pazienti.

Nella comunicazione, la Delegazione richiama il contesto di pressioni istituzionali, incertezze operative e condizioni contrattuali/amministrative difficili, sottolineando che tali dinamiche finiscono per scaricare sulla struttura – e quindi su lavoratori e cittadini – il peso di scelte e responsabilità esterne a chi ogni giorno garantisce assistenza e prestazioni.

La Delegazione ribadisce che Polimedica non è “solo un’azienda”, ma è di fatto un presidio pubblico per funzione sociale e sanitaria: una risposta concreta alle liste d’attesa e un riferimento per il Vulture–Alto Bradano e per molti cittadini che arrivano anche da fuori territorio.

La richiesta: sospendere le dimissioni e aprire un confronto immediato

Nel documento, medici e dipendenti chiedono all’Amministratore Delegato di valutare ogni possibile forma di soprassedere rispetto alla decisione di dimissioni, perché – si legge – sarebbe un segnale di vulnerabilità in grado di accelerare dinamiche già critiche.

Contestualmente, la Delegazione chiede di convocare con urgenza un incontro (con eventuale presenza di CdA e Direzione Sanitaria) per condividere:

lo stato effettivo delle interlocuzioni istituzionali e contrattuali;

le ricadute operative sui servizi;

le misure di tutela per lavoratori e continuità assistenziale;

una strategia unitaria di comunicazione, interna ed esterna, “perché il personale non può rimanere nell’incertezza”.

“Pieno appoggio alla guida: noi ci siamo”

La Delegazione conferma un impegno definito “non formale ma sostanziale”: pieno sostegno all’operato della guida aziendale e disponibilità a fare la propria parte con spirito di servizio, chiedendo però un patto interno solido e una direzione condivisa, senza isolamento.

Il punto politico-amministrativo: “Le responsabilità non possono ricadere su chi cura e lavora”

Nel comunicato, la Delegazione afferma anche che se qualcuno deve trarre conseguenze politiche e amministrative da scelte e atti che stanno mettendo in crisi l’equilibrio dei servizi sul territorio, non possono essere Polimedica, i suoi lavoratori e i suoi pazienti.

Dichiarazione per la stampa

“In questa fase serve continuità, lucidità e determinazione. Polimedica è un presidio che tiene in piedi servizi e risposte ai cittadini. Non possiamo accettare che il prezzo dell’incertezza e della burocrazia venga pagato da chi lavora e da chi ha bisogno di cure. Chiediamo un incontro urgente e chiediamo all’Amministratore Delegato di restare: noi ci siamo.”