Piantedosi: ‘Dalla rete di Hannoun oltre sette milioni di euro ad Hamas’

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha fornito dettagli inquietanti in un’informativa alla Camera, rivelando l’esito di un’operazione investigativa che ha smantellato un complesso sistema di raccolta di fondi destinato a Hamas, con operazioni su larga scala e in diverse regioni italiane.

L’inchiesta ha portato alla luce che Mohammad Hannoun, protagonista centrale della vicenda, era coinvolto nella gestione e nel coordinamento delle attività di raccolta di ingenti somme di denaro, destinate a finanziare l’organizzazione terroristica.

Per eludere i controlli bancari e finanziari, il gruppo criminale si avvaleva di una rete di strutture fittizie, create appositamente per aggirare i normali meccanismi di sorveglianza del circuito finanziario nazionale.

Il lavoro investigativo ha dimostrato che oltre 7 milioni di euro sono stati inviati direttamente a membri di Hamas, con lo scopo di sostenere le attività dell’organizzazione terroristica.

A seguito delle indagini, l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro di beni per un valore complessivo superiore agli 8 milioni di euro.

Piantedosi ha inoltre comunicato che le forze dell’ordine hanno eseguito 17 perquisizioni in varie regioni italiane, tra cui Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, nell’ambito dell’operazione di contrasto a queste attività illecite.

ANSA