La Rinascita Lagonegro in marcia verso Cantù: ripresa la preparazione

MARSICOVETERE (Potenza) – La splendida vittoria di domenica contro la capolista Tinet Prata di Pordenone ha lasciato entusiasmo, orgoglio e una consapevolezza ancora più solida del proprio percorso. Ma in casa Rinascita Volley Lagonegro, il tempo per le celebrazioni è stato minimo.

Smaltito il meritato giorno di riposo del lunedì, i ragazzi di coach Waldo Kantor hanno ripreso immediatamente il lavoro in palestra, trasformando le emozioni del successo in concentrazione e attenzione ai dettagli.

È da questa mentalità che prende forma la settimana di avvicinamento alla trasferta di domenica 18 gennaio contro la Campi Reali Cantù, seconda giornata di ritorno della regular season di Serie A2 Credem Banca, in programma alle ore 16.00.

Il gruppo si è ritrovato al completo nella mattinata di ieri per la prima seduta settimanale in sala pesi, primo passaggio di una programmazione costruita con la solita cura e attenzionale. Il lavoro di potenziamento fisico tornerà in agenda anche nella mattinata di venerdì, mentre tutte le sedute pomeridiane saranno dedicate al lavoro tecnico-tattico con la palla, cuore della preparazione in vista di domenica.

A fare da filo conduttore tra quanto vissuto domenica e ciò che attende la Rinascita nel prossimo turno è anche il pensiero di Giacomo Raffaelli, che ha analizzato il successo contro la capolista e rivolto già lo sguardo alla sfida di Cantù: “Una partita incredibile da parte di tutti, abbiamo disputato la miglior prestazione stagionale in ricezione contro una squadra molto temibile a servizio. Loro molto forti, ma non sono riusciti a metterci in difficoltà perché abbiamo tenuto bene e sfruttato il fattore campo, con un pubblico favoloso e un Palazzetto quasi sold-out. Primo set alla pari, il secondo chiuso più facilmente, mentre nel terzo c’è stato un calo generale che dobbiamo analizzare attentamente con lo staff. Poi, nel quarto siamo stati sotto di 3-4 punti e bravi a recuperare fino al 20 pari. Da lì in avanti una battaglia non adatta ai deboli di cuore che ci hai visti prevalere. Una vittoria importante che conferma il livello raggiunto e testimonia che possiamo giocarcela contro chiunque. Tre punti che ci danno fiducia, valgono doppio e ce li teniamo stretti. Ora testa a Cantù, sarà una settimana molto impegnativa, ma la affronteremo col sorriso di questo successo”.

Nel programma settimanale è previsto un momento di recupero nella mattinata di giovedì, utile per gestire i carichi e preservare la qualità del lavoro, prima di affrontare l’ultima fase di avvicinamento alla gara. Sabato la partenza alla volta della Lombardia.

La Rinascita guarda avanti: il passato è patrimonio, il presente è lavoro, il prossimo passo si chiama Cantù.