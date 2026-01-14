Guardia di Finanza di Potenza: sequestrati oltre un milione di prodotti potenzialmente pericolosi, segnalato un responsabile

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla vendita di prodotti non sicuri condotta dalla Guardia di Finanza di Potenza. Dopo il maxi sequestro di oltre 1 milione e 250 mila articoli effettuato nella seconda metà di dicembre 2025, nei giorni scorsi i militari del Gruppo di Potenza hanno intensificato i controlli presso diversi esercizi commerciali del capoluogo.

Le ispezioni hanno portato all’individuazione e al sequestro di oltre un milione di prodotti potenzialmente dannosi per la salute pubblica, risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente. In particolare, si tratta prevalentemente di decorazioni e materiale per il bricolage privi delle informazioni obbligatorie e delle avvertenze d’uso previste dal Codice del Consumo.

La normativa stabilisce infatti che i prodotti destinati ai consumatori e commercializzati sul territorio nazionale debbano riportare indicazioni chiare sulla denominazione legale o merceologica, sull’identità del produttore, sull’eventuale presenza di sostanze nocive per la salute, nonché sui materiali utilizzati e sui metodi di lavorazione.

Al termine delle operazioni, i Finanzieri hanno segnalato alla competente Autorità amministrativa il titolare di una delle attività commerciali sottoposte a controllo. Parallelamente, l’attenzione delle Fiamme Gialle è ora rivolta alla ricostruzione dell’intera filiera illecita, al fine di individuare i canali di approvvigionamento delle merci e i centri di distribuzione all’ingrosso, nonché gli ulteriori soggetti responsabili.

Il contrasto alla diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza rappresenta un presidio fondamentale per la tutela dei consumatori e per garantire un mercato equo e competitivo, nel quale gli operatori economici onesti possano operare in condizioni di leale concorrenza.