Farnesina, ‘italiani che possono farlo lascino l’Iran’

Si è tenuta oggi una riunione d’emergenza presso il Ministero degli Esteri, presieduta dal ministro Antonio Tajani, con la partecipazione di alti dirigenti del Ministero della Difesa e della Sicurezza italiana, insieme all’ambasciatrice d’Italia a Teheran e agli ambasciatori delle principali capitali coinvolte nella crisi in Iran.

L’incontro ha avuto lo scopo di fare il punto sulla situazione attuale e pianificare le prossime mosse diplomatiche.

In un comunicato ufficiale, la Farnesina ha confermato la raccomandazione per i cittadini italiani di lasciare l’Iran, se in grado di farlo in sicurezza, in considerazione dell’aggravarsi delle tensioni nella regione.

ANSA