POLITICA

Farnesina, ‘italiani che possono farlo lascino l’Iran’

Foto di redazione
7.760 Meno di un minuto

Si è tenuta oggi una riunione d’emergenza presso il Ministero degli Esteri, presieduta dal ministro Antonio Tajani, con la partecipazione di alti dirigenti del Ministero della Difesa e della Sicurezza italiana, insieme all’ambasciatrice d’Italia a Teheran e agli ambasciatori delle principali capitali coinvolte nella crisi in Iran.

L’incontro ha avuto lo scopo di fare il punto sulla situazione attuale e pianificare le prossime mosse diplomatiche.

In un comunicato ufficiale, la Farnesina ha confermato la raccomandazione per i cittadini italiani di lasciare l’Iran, se in grado di farlo in sicurezza, in considerazione dell’aggravarsi delle tensioni nella regione.

ANSA

Foto di redazione
7.760 Meno di un minuto
Foto di redazione

Powered By ComunicareIdee
© 2026 - Radio Senise Centrale
Pulsante per tornare all'inizio