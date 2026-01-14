Disagi nei trasporti presso il Liceo “Q. O. Flacco” di Potenza: Forza Italia Giovani chiede soluzioni immediate.
La coordinatrice cittadina di Forza Italia Giovani Potenza Angelica D’Amico ed il Responsabile delle Scuole Superiori di Forza Italia Giovani Basilicata Edoardo Maria d’Elia rilevano, loro malgrado, che le recenti modifiche apportate alla viabilità cittadina dall’Amministrazione Comunale unitamente alla chiusura delle scale mobili, hanno causato notevoli disagi agli studenti frequentanti il Liceo Classico “Q. O. Flacco” della città.
Le recenti modifiche alla circolazione hanno comportato la soppressione della fermata dei bus extraurbani situata di fronte all’istituto, sostituita da una nuova fermata in Viale Marconi. Tale cambiamento, unito alla chiusura delle scale mobili, rende particolarmente difficoltoso per gli studenti provenienti da fuori città raggiungere il Liceo.
Alla luce di queste criticità, i rappresentanti di Istituto del Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” di Potenza, ieri 13 gennaio, hanno proclamato una giornata di sciopero per sensibilizzare il sindaco e la giunta comunale, chiedendo l’individuazione di una soluzione che tenga conto delle esigenze di tutte le parti coinvolte o, qualora possibile, il ripristino delle condizioni precedenti.
La Coordinatrice Cittadina di Forza Italia Giovani Potenza Angelica D’Amico
Il Responsabile Scuole Superiore di Forza Italia Giovani Basilicata Edoardo Maria d’Elia