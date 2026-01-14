POLITICA

Danimarca, inaccettabile non rispettare l’integrità della Groenlandia

“Inaccettabile mettere in discussione l’integrità del territorio della Groenlandia”.

Questo è quanto affermato dal ministro degli Esteri danese, Lars Løkke Rasmussen, durante una conferenza stampa a Washington.

Rasmussen ha sottolineato che, nonostante le differenze, il colloquio con gli Stati Uniti è stato “franco, ma costruttivo”.

Il ministro ha poi spiegato che uno degli argomenti principali trattati è stato come garantire la sicurezza a lungo termine della Groenlandia.

