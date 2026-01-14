Concorso Ercole Olivario parte dalla Basilicata

Al via giovedì 22 gennaio, dalla Basilicata, la “Stagione delle selezioni regionali” della XXXIV edizione del concorso nazionale Ercole Olivario, che premia le eccellenze olearie dei territori italiani.

Il tour per le regioni d’Italia dell’Ercole Olivario, che porterà a svelare i 120 finalisti della nuova edizione, inizierà in occasione della cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori del “Premio regionale Olivarum per i migliori oli extravergine di oliva della Basilicata XXII Edizione – Annata 2025/2026”, iniziativa organizzata dalla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali in collaborazione con l’Agenzia lucana di sviluppo e innovazione in agricoltura (Alsia).

La seconda tappa del tour per regioni si terrà in Puglia il 31 gennaio con la selezione degli oli e.v.o. pugliesi in occasione di Evolio Expo 2026, Fiera dell’olio Evo del Mediterraneo in programma a Bari dal 29 al 31 gennaio.

La road map delle selezioni, proseguirà poi nelle varie regioni con un calendario di appuntamenti di proclamazione dei finalisti, che condurrà alla fase delle selezioni nazionali, in programma a Perugia dal 22 al 27 marzo 2026, con assaggi condotti da una giuria nazionale composta da 16 esperti selezionati tra gli assaggiatori appartenenti al panel di Ercole Olivario, finalizzati alla individuazione dei vincitori.

I 120 finalisti saranno presenti a Perugia alla cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori della XXXIV edizione dell’Ercole Olivario 2026, che si terrà il 21 e 22 aprile 2026, giornate in cui verranno premiati anche i vincitori della V edizione de “La Goccia d’Ercole”, la sezione dedicata alle piccole produzioni olearie.