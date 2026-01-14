Charlie Puth in concerto a luglio al festival ‘Beats of Pompei’

Charlie Puth, popstar americana con oltre 35 miliardi di stream globali, sarà uno degli ospiti di punta della rassegna “Beats of Pompeii 2026”, un evento che unisce musica e patrimonio culturale nell’affascinante cornice del sito archeologico di Pompei, patrimonio dell’umanità UNESCO.

Il cantante e autore di successi planetari come “Attention”, “We Don’t Talk Anymore” e “See You Again” (con Wiz Khalifa), si esibirà il 24 luglio, portando il suo pop sofisticato e melodioso nel cuore degli scavi pompeiani.

Questa data fa parte del “Whatever’s Clever! World Tour”, il tour mondiale che accompagnerà l’uscita del quarto album di Puth, previsto per marzo. Durante il concerto, il pubblico potrà ascoltare dal vivo le sue hit più celebri, oltre alle nuove tracce che segneranno l’evoluzione della sua carriera musicale.

L’annuncio arriva in un momento di grande visibilità per l’artista, che parteciperà anche all’halftime show del Super Bowl 2026, previsto per l’8 febbraio a San Francisco.

La sua performance a Pompei rappresenta un’opportunità unica per i fan italiani di assistere a uno spettacolo esclusivo in uno dei luoghi più suggestivi e storici del mondo.

Con questo dodicesimo annuncio, Beats of Pompeii si conferma come uno degli eventi musicali più prestigiosi e diversificati dell’estate 2026, con un cartellone che spazia tra generi diversi e che include leggende della musica mondiale.

Oltre alla performance di Puth, il festival propone una serie di eventi imperdibili: l’omaggio a Miles Davis con Marcus Miller, Mike Stern e Bill Evans (22 luglio), i sold out dei Marillion (25 e 26 luglio), la potenza dei Savatage (27 luglio), il progressive degli Opeth (10 luglio – sold out), il rock evoluto dei Beat (ex King Crimson) (2 luglio), e l’indie-folk degli islandesi Of Monsters and Men (24 giugno).

E ancora, l’indie rap di Coez (11 luglio), il concerto speciale di Riccardo Cocciante (4 luglio) in occasione del suo 80° compleanno, Hauser, la star mondiale del violoncello (31 luglio), il leggendario direttore d’orchestra Riccardo Muti (18 luglio) e il chitarrista innovativo Pat Metheny (6 luglio).

La vendita dei biglietti per il concerto di Charlie Puth aprirà ufficialmente il 16 gennaio, in concomitanza con l’uscita del secondo singolo del nuovo album, intitolato “Beat Yourself Up”. Questa data di prevendita non solo anticipa l’attesissimo tour mondiale, ma crea anche un ulteriore entusiasmo tra i fan.

Beats of Pompeii 2026 è promosso dal Ministero della Cultura e dal Parco Archeologico di Pompei, con il supporto del Comune e della Regione Campania, confermando la sua vocazione di evento internazionale che celebra la musica e la storia.

ANSA