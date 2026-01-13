Tajani convoca l’ambasciatore iraniano alla Farnesina

Cittadine e cittadini iraniani stanno affrontando un confronto durissimo nelle vie e nelle piazze del Paese, subendo un tributo altissimo in termini di vite umane, dolore, detenzioni e, con ogni probabilità, maltrattamenti gravissimi.

Una situazione che non può essere tollerata in alcun modo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Il titolare della Farnesina ha poi chiarito che mantenere canali di confronto non equivale a chiudere gli occhi di fronte a un potere che utilizza la forza per soffocare il dissenso interno.

Proprio per questa ragione, ha annunciato, è stato richiesto l’immediato intervento del Ministero degli Esteri con la convocazione dell’ambasciatore iraniano accreditato in Italia.

