Ripristino Vitalizi, Europa Verde Basilicata: “Una scelta ingiusta e lontana dai cittadini”

Esprimiamo la nostra ferma contrarietà al ripristino dei vitalizi in favore dei consiglieri regionali della Basilicata.

Si tratta di una decisione che va nella direzione opposta rispetto ai principi di equità, sobrietà e responsabilità che le istituzioni dovrebbero garantire, soprattutto in una fase segnata da difficoltà economiche diffuse e da una crescente distanza tra cittadini e politica.

La Basilicata è in una condizione di profonda fragilità sociale ed economica: in questo contesto il ritorno ai vitalizi appare oltremodo inopportuno. Il sistema contributivo non può e non deve prevedere eccezioni.

Il ripristino dei vitalizi rappresenta un privilegio fuori dal tempo, che smentisce gli sforzi compiuti negli ultimi anni per ricostruire un rapporto di fiducia con la comunità lucana.

Mentre ai cittadini vengono chiesti sacrifici continui, si reintroducono benefici difficili da giustificare sia sul piano etico che su quello sociale.

Senza un recupero di autorevolezza e dignità da parte della politica, il divario con la società e il fenomeno dell’astensionismo sono destinati ad ampliarsi ulteriormente.

A rendere questa scelta ancora più grave è un ulteriore elemento: lo Statuto della Regione Basilicata prevede strumenti di democrazia diretta, come il referendum abrogativo, ma la mancanza dei regolamenti attuativi ne impedisce di fatto l’utilizzo. La democrazia si coltiva ogni giorno: è necessario ampliare gli strumenti di partecipazione, consentendo anche a livello regionale l’uso delle firme digitali.

Oggi, invece, i cittadini non possono esprimersi direttamente su una decisione così rilevante, che incide sull’uso delle risorse pubbliche.

Proprio perché mancano strumenti di consultazione diretta, il Consiglio regionale ha una responsabilità ancora maggiore. Da qui l’appello all’intera coalizione di centrosinistra: agire con trasparenza, misura e rispetto della volontà popolare. Ignorare il sentimento diffuso di contrarietà verso i vitalizi significa alimentare sfiducia e allontanare ulteriormente le persone dalle istituzioni.

Chiediamo quindi che questa decisione venga rivista e che si apra un confronto pubblico serio, chiaro e trasparente sul tema dei costi della politica e dell’accesso alla vita pubblica, che non può essere appannaggio di pochi privilegiati, ma deve essere garantito nell’interesse della collettività e della credibilità delle istituzioni regionali.

Donato Lettieri e Michela Trivigno (Portavoce Europa Verde Basilicata)