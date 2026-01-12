Tempesta di sabbia al Cairo, parzialmente interrotto il traffico aereo

Il traffico aereo all’aeroporto del Cairo è stato parzialmente sospeso questo pomeriggio a causa di una tempesta di sabbia che ha colpito la capitale egiziana e le aree circostanti.

La visibilità è scesa a meno di 200 metri, causando il dirottamento di due voli provenienti dall’Europa e ritardi per altri dieci voli, con attese che vanno da un’ora a due ore.

“Il Cairo e la sua provincia sono stati investiti da una tempesta di sabbia che ha ridotto la visibilità a meno di 200 metri in diverse zone”, hanno spiegato fonti ufficiali dell’aeroporto.

Il volo Transavia TO4338, in arrivo dall’aeroporto parigino di Orly, è stato dirottato a Hurghada, mentre il volo Swiss Air Lines LX238 da Zurigo ha cambiato rotta verso Atene.

In seguito a questi cambiamenti, la compagnia aerea ha deciso di annullare il volo di ritorno dal Cairo e di sistemare i passeggeri in un hotel in attesa di condizioni meteo più favorevoli.

Per far fronte all’emergenza, le autorità aeroportuali hanno rafforzato la presenza dei servizi operativi sulla pista, tra cui camion dei pompieri e ambulanze, per garantire la sicurezza in vista dell’impatto della tempesta e della ridotta visibilità.

ANSA