Meta: la nuova presidente è Powell McCormick, ex consigliera di Trump

Meta ha nominato Dina Powell McCormick presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione, affidandole la guida della prossima fase di sviluppo dell’azienda.

Powell McCormick, una delle figure femminili più influenti di Wall Street e già consigliera durante la presidenza di Trump, avrà un ruolo cruciale nel tracciare la direzione futura di Meta.

Secondo l’azienda di Menlo Park, in California, Powell McCormick contribuirà a definire e implementare la strategia globale dell’azienda, lavorando a stretto contatto con i team di calcolo e infrastrutture per garantire che gli investimenti multimiliardari portino ai risultati attesi e generino impatti economici positivi.

Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha espresso le sue congratulazioni per la nomina attraverso un post sui social.

“Una scelta eccellente da parte di Mark Z!!!”, ha scritto, riferendosi a Mark Zuckerberg, CEO di Meta. “È una persona straordinaria e di grande talento, che ha servito l’amministrazione Trump con forza e distinzione!”, ha aggiunto.

ANSA