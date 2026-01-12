CRONACA
Lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi chiude in calo a 62,8 punti
Il differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi a dieci anni si è ridotto, scendendo a 62,8 punti rispetto ai 64 rilevati in apertura.
Il rendimento annuale dei Btp italiani ha registrato una diminuzione di 2,7 punti, portandosi al 3,47%, mentre quello dei Bund tedeschi ha segnato una flessione di 2,3 punti, assestandosi al 2,84%.
Anche il rendimento dei titoli francesi ha subito una contrazione, scendendo di 1,7 punti al 3,5%.
ANSA