Lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi chiude in calo a 62,8 punti

Il differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi a dieci anni si è ridotto, scendendo a 62,8 punti rispetto ai 64 rilevati in apertura.

Il rendimento annuale dei Btp italiani ha registrato una diminuzione di 2,7 punti, portandosi al 3,47%, mentre quello dei Bund tedeschi ha segnato una flessione di 2,3 punti, assestandosi al 2,84%.

Anche il rendimento dei titoli francesi ha subito una contrazione, scendendo di 1,7 punti al 3,5%.

