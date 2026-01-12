Il nuovo “Knives Out” e “Stranger Things” continuano a dominare lo streaming in Italia – Classifica JustWatch

Il 2026 è appena iniziato e, come ogni settimana, JustWatch ci offre un’accurata panoramica sui titoli più visti in Italia.

Ecco la classifica completa dei film e delle serie TV che stanno dominando il panorama streaming in Italia, con alcuni ritorni e novità che non passano inosservati.

Film Più Visti in Italia:

Wake Up Dead Man – Knives Out

In vetta per la seconda settimana consecutiva, Wake Up Dead Man continua a incantare il pubblico con il ritorno del celebre detective Benoit Blanc. Questa volta, il caso ruota attorno a Jud Duplenticy, un giovane prete chiamato ad aiutare monsignor Jefferson Wicks in una piccola parrocchia di provincia. Un omicidio misterioso scuote la comunità, e Blanc è l’unico in grado di svelare i segreti che legano fede, menzogne e una verità scomoda. Un giallo dal tono cupo, che mescola il mistero a profonde riflessioni morali. 28 anni dopo

Al secondo posto, stabile da settimane, 28 anni dopo riporta sullo schermo l’universo apocalittico infestato dagli zombi. A quasi trent’anni dal contagio, i sopravvissuti vivono in isolamento, ma una nuova minaccia si profila quando un membro del gruppo scopre una mutazione pericolosa che minaccia l’intera umanità. Questo sequel espande il mondo della saga con nuovi orizzonti e tensioni crescenti. Mr. Vendetta

Diretto al terzo posto, Mr. Vendetta è il primo capitolo della celebre trilogia della vendetta di Park Chan-wook. Un thriller intenso e disturbante che racconta la storia di Ryu, un ragazzo sordomuto che, dopo essere stato truffato da trafficanti di organi, decide di rapire la figlia dell’uomo che lo ha licenziato. Il tragico incidente che segue dà inizio a una spirale di vendetta senza redenzione. Un film che esplora il dolore estremo e le conseguenze di scelte disperate.

Serie TV Più Viste in Italia:

Stranger Things

La serie più vista della settimana è Stranger Things, che riconquista la vetta grazie al finale di stagione uscito a Capodanno. Concludendo il suo epico viaggio, la serie di Netflix continua a essere un fenomeno globale. Il confronto finale con il Sottosopra segna il culmine di un’avventura che ha definito un’epoca nella televisione contemporanea, con emozioni forti e rivelazioni decisive che tengono il pubblico con il fiato sospeso. Pluribus

Scende al secondo posto Pluribus, che aveva dominato la classifica nelle scorse settimane. Questa serie ha conquistato il cuore del pubblico con la sua satira filosofica, che esplora l’assurdo di una persona incaricata di salvare il mondo dall’eccesso di felicità. Un mix perfetto di riflessioni esistenziali e scenari futuristici che continua a stimolare la mente degli spettatori. La sua verità

Direttamente al terzo posto, La sua verità è un thriller psicologico che tiene alta la tensione dal primo all’ultimo episodio. La trama segue Anna, un’ex giornalista ossessionata da un omicidio irrisolto, che si trova al centro di una spirale di paranoia e sospetti, con la polizia che la considera una sospettata principale. Un racconto claustrofobico e inquietante dove la verità è sfuggente e ogni passo porta più vicino alla follia.

Guida Sci-Fi per i Fan di Pluribus:

Questa settimana, JustWatch ha anche lanciato una guida imperdibile per tutti gli appassionati di Pluribus e della sci-fi in generale. La guida raccoglie una selezione di serie sci-fi che esplorano tematiche simili a quelle trattate nella serie, mescolando riflessioni filosofiche, distopie e realtà alternative. Tra i titoli consigliati, troviamo grandi classici come Westworld e The X-Files, che continuano a essere punti di riferimento nel genere.

Se siete fan di Pluribus, non potete perdervi questi titoli che stimolano la mente e offrono uno sguardo critico sul futuro della nostra società. La guida completa e tutte le informazioni su dove guardare queste serie in streaming sono disponibili a questo link.

L’anno nuovo porta con sé nuove emozioni e vecchie conferme. Il mondo del cinema e delle serie TV si sta adattando alle preferenze del pubblico, con un mix di thriller psicologici, gialli sofisticati e storie che sfidano la percezione della realtà.

Chi è alla ricerca di un intrattenimento coinvolgente e stimolante troverà sicuramente qualcosa di interessante tra i titoli più gettonati della settimana.

Non dimenticate di visitare la pagina di JustWatch per rimanere sempre aggiornati su tutti i cambiamenti nella classifica e scoprire cosa guardare nel prossimo weekend.