POLITICA
Consiglio dei ministri, il 22 e 23 marzo il referendum e il voto per le suppletive
Secondo quanto riportato, il Governo ha stabilito che il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo.
In queste stesse date, si svolgeranno anche le elezioni suppletive.
Inoltre, l’esecutivo ha dato il via libera a un disegno di legge “in materia di riconoscimento e tutela del caregiver familiare”, proposto dalla ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli.
ANSA