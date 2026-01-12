POLITICA

Consiglio dei ministri, il 22 e 23 marzo il referendum e il voto per le suppletive

Foto di redazione
8.882 Meno di un minuto

Secondo quanto riportato, il Governo ha stabilito che il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo.

In queste stesse date, si svolgeranno anche le elezioni suppletive.

Inoltre, l’esecutivo ha dato il via libera a un disegno di legge “in materia di riconoscimento e tutela del caregiver familiare”, proposto dalla ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

ANSA

Foto di redazione
8.882 Meno di un minuto
Foto di redazione

Powered By ComunicareIdee
© 2026 - Radio Senise Centrale
Pulsante per tornare all'inizio