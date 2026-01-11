Tajani, governo preoccupato per quello che succede in Iran

L’esecutivo italiano manifesta forte allarme per l’evoluzione della situazione in Iran, teatro da giorni di gravi tensioni e proteste diffuse.

A intervenire è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che in un messaggio pubblicato su X ha ribadito il sostegno dell’Italia alle istanze di libertà e democrazia espresse dalla popolazione iraniana.

Il titolare della Farnesina ha inoltre sollecitato le autorità di Teheran a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti coloro che partecipano alle manifestazioni, chiedendo con fermezza l’abbandono dell’uso della pena di morte come strumento di repressione.

Tajani ha poi espresso il proprio dolore per le vittime degli scontri, rivolgendo un pensiero a chi ha perso la vita nel corso delle proteste. Ha infine ricordato come l’Italia, in coordinamento con i partner dell’Unione europea, sia impegnata in un’intensa attività diplomatica volta a favorire una rapida uscita dalla crisi, nel rispetto delle legittime aspirazioni del popolo iraniano e della sicurezza dei cittadini.

ANSA