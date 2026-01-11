Senise chiude il Natale 2025 con il “Borgo dei Presepi”: una comunità unita tra tradizione e partecipazione

Si è conclusa ieri sera la rassegna Natale 2025 con la cerimonia di premiazione dei vincitori del “Borgo dei Presepi 2025”, un evento che ha saputo illuminare Senise non solo con le luci del Natale, ma soprattutto con il valore profondo della tradizione, della fede e della partecipazione collettiva.

Un’iniziativa che ha trasformato la città in un suggestivo percorso di arte e spiritualità, capace di valorizzare il patrimonio culturale locale e di rafforzare il senso di comunità. Il presepe, simbolo identitario della nostra storia, è tornato a essere cuore pulsante delle festività, grazie all’impegno e alla creatività di cittadini, associazioni e volontari.

Il Sindaco Eleonora Castronuovo ha espresso un sentito ringraziamento alla Pro Loco, che ha curato l’organizzazione dell’evento, e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, rendendo Senise accogliente e viva durante tutto il periodo natalizio.

«Grazie a tutti i partecipanti e complimenti ai vincitori – ha dichiarato il Sindaco – che con passione e dedizione hanno dato forma al cuore della nostra tradizione, rafforzando il legame con il territorio e rendendo la nostra comunità ancora più unita».

La premiazione ha rappresentato il momento conclusivo di un Natale ricco di iniziative, animate dal prezioso contributo di associazioni, volontari, artigiani, commercianti e cittadini, che hanno saputo regalare momenti di calore, gioia e condivisione. Un calendario di eventi capace di animare strade e piazze, coinvolgendo tutte le generazioni e promuovendo valori autentici come solidarietà, tradizione e senso di appartenenza.

«L’Amministrazione comunale – ha concluso il Sindaco Castronuovo – ringrazia tutti coloro che, con spirito di collaborazione, hanno portato il Natale oltre la festa, dimostrando che la forza di una comunità risiede nella condivisione e nel lavoro comune».

Senise saluta così il Natale 2025, lasciando in eredità un messaggio di unità e partecipazione che continua a vivere ben oltre le festività